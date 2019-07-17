桃園市明天正常上班上課 20:152019/07/17 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由於目前北部地區尚未進入丹娜絲颱風陸上警戒範圍，桃園市政府宣布，明（18）日照常上班及上課。 (中時 ) #上班 #上課 #桃園市 #市政府 #北部 也許您會感興趣 推薦閱讀 房市亮點－桃園房市 北客多 蘆竹區成購屋熱點 04:102019/07/13 產業．科技 桃園大園雜草火警濃煙密布搶救中 17:322019/07/13 社會 嘉里大榮觀音物流中心火警 無人員受傷 10:302019/07/15 社會 中壢回收場大火 消防人員灌救中 14:352019/07/15 社會 暑期打工未足月不發薪 可罰雇主百萬 19:112019/07/15 財經 桃園市德民獅子會 愛心捐贈AED 04:102019/07/16 產業特刊 東方美人茶評鑑 林雨暘2度奪特等獎 04:102019/07/16 地方新聞 鳥類達人孫明文 將鳥類知識帶入課堂 18:222019/07/16 生活 貿易戰衝擊工具機 經部擬補助無薪假員工上課費 21:132019/07/16 財經 加入桃空職工再送企業工會？工會：申請書要填2份 12:262019/07/17 生活 生活熱門新聞 不斷更新》輕颱丹娜絲擦過東台灣！18日停班停課看這裡 - 生活 雙颱恐襲台？氣象局這麼說 - 生活 丹娜絲快閃別高興太早！颱風論壇：這地區會更慘 - 生活 恐怖喔 丹娜絲颱風最複雜的劇本發生了 - 生活 不斷更新》輕颱「丹娜絲」陸警發布 暴風圈明晨觸台東、屏東 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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