輕颱丹娜絲襲台 新北市府宣布明正常上班上課 20:152019/07/17 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 輕颱丹娜絲近逼台灣，新北市政府稍早宣布，由於目前北部地區尚未進入丹娜絲颱風陸上警戒範圍，因此明日照常上班及上課，市府將持續注意颱風動態，並適時發布相關訊息。 (中時 ) #市府 #上班 #上課 #輕颱 #颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 輕颱丹娜絲形成 周三屏花東有雨 04:102019/07/15 藝文副刊 輕颱丹娜絲下午生成 恐直接影響台灣 15:332019/07/16 生活 輕颱「丹娜絲」恐撲台 明後天停航看這裡 16:042019/07/16 生活 丹娜絲輕颱生成 侯友宜北歐行喊卡周四返台 16:262019/07/16 政治 因應輕颱丹娜絲來襲 曾文、牡丹水庫調節性放水 19:122019/07/16 生活 輕颱丹娜絲 最快今發陸警 04:102019/07/17 生活新聞 不斷更新》輕颱「丹娜絲」陸警發布 暴風圈明晨觸台東、屏東 07:272019/07/17 生活 輕颱丹娜絲即將來襲 蘇貞昌赴中央災害應變中心視察 16:082019/07/17 政治 輕颱丹娜絲來襲 徐國勇呼籲做好防颱準備 13:492019/07/17 政治 《經濟》輕颱丹娜絲逼近，蘇貞昌：料敵從寬謹慎因應 13:242019/07/17 財經 生活熱門新聞 不斷更新》輕颱丹娜絲擦過東台灣！18日停班停課看這裡 - 生活 雙颱恐襲台？氣象局這麼說 - 生活 丹娜絲快閃別高興太早！颱風論壇：這地區會更慘 - 生活 恐怖喔 丹娜絲颱風最複雜的劇本發生了 - 生活 不斷更新》輕颱「丹娜絲」陸警發布 暴風圈明晨觸台東、屏東 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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