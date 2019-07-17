中國國民黨中常會今天通過黨章修正案，刪除總統兼任黨主席條款。國民黨台北市議員、前國民黨文傳會主委李明賢指出，「目前吳敦義與韓國瑜的默契是，韓帶職參選、吳坐鎮黨中央，雙方各自分工。」他並表示，這部分吳跟韓已經討論過了，韓國瑜覺得OK。

據《中評社》報導，李明賢透露，國民黨原先方案是吳敦義先請假，讓韓國瑜這個國民黨總統提名人變第一副主席兼任黨主席，但這樣會讓韓要身兼高雄市長、總統提名人、黨主席，如同蠟燭三頭燒，且黨主席每個禮拜三要來黨中央開會，又要調度資金應付黨工，這樣根本會讓韓國瑜分身乏術。

不過，國民黨修黨章刪總統兼任黨主席條文，外界認為是吳敦義的「主席保衛戰」，指其意在國民黨重返執政後能續任黨主席。其實，在韓國瑜初選勝出後，吳敦義已跟韓國瑜討論黨政分工問題，目前初步是韓國瑜會帶職參選，韓也認為吳敦義還是擔任黨主席較OK，這是目前雙方的默契。

(中時電子報)