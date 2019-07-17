劉家昌發文。（圖／翻攝自劉家昌臉書）

國民黨總統初選結果15日出爐，韓國瑜以44.8%支持率脫穎而出，老早就表態支持韓國瑜參選到底的音樂人劉家昌，今(17日)傍晚在初選結果公開後首度發文，指自己雖沒接到電話，但還是十分欣慰韓國瑜勝出，他用16字形容蔡英文總統，並提醒所有韓粉要有信心也要小心，「接下來的路更難走」。

劉家昌稍早分享，自己在家裡守了電話一星期，沒接到半通電話，幸好最後結果如他所願，由韓國瑜出線，劉家昌說接下來得面對「對人民什麼都不做，對自己什麼都敢做」的蔡英文，是一場硬仗，接下來半年多的路更崎嶇，韓粉要更團結，對自己有信心。

最後，劉家昌表示：「韓國瑜為中華民國而戰的路上我決不會缺席」，他會和所有韓粉站在一起，直到順利將韓國瑜送進總統府，對此志在必得，網友也感動表示：「謝謝劉老師一路相挺!」、「2020祝福韓總統候選人順利當選」、「大家加油」、「謝謝劉老師對大家激勵人心的喊話，我相信大家都沒走，大家都會做韓市長的後盾。加油加油」。

(中時電子報)