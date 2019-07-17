還未裝潢的冷氣與水電管線，也成為藝術家寧芮潔以水泥創作的舞台。（盧金足攝）

「國美晴空」與藝術家寧芮潔合作，共同參與文化局主辦的藝術亮點串聯活動，作為「我的感受不是你的感受─水泥創作展」展出場地。（盧金足攝）

假期商機無限，為搶攻自住家庭客，7月暑假開始，建商紛紛推出活動，國美館特區的「國美晴空」發揮創意，將未裝潢毛胚屋展出水泥創作，參與市文化局藝術亮點串聯，「精銳潮」推出「潮級神射手飛鏢賽」及美學營，總太地產社區藝能學苑課程開班，助住戶圓創業夢，久樘開發辦公益音樂會，建案活動接二連三，房市熱度節節升溫。

地產代銷業者表示，建商選擇在長假期間舉辦活動，主要仍是配合客戶空閒時間，吸引人潮前來，活動內容從熱鬧滾滾的表演活動，到結合建案主題特色、公益性質，不但達到話題討論聲量，對刺激買氣也有相當助益。

位在國美館特區的「國美晴空」，坐擁藝文優勢的地點，加上捷運宅交通利多，本來是閒置多年的中輟屋，主打安全保固變成熱銷案，17日開展水泥創作藝術展，與藝術家寧芮潔合作，共同參與文化局主辦的藝術亮點串聯活動，作為「我的感受不是你的感受─水泥創作展」展出場地。

在天花板還可見到冷氣與水電管線的毛胚屋裡，由藝術家依現場條件量身打造多件裝置藝術，參觀者在還未完成華麗豪宅之前的空間，近距離感受互動，注入美感體驗，吸引人潮來看藝術展覽，藝術行銷也為建案增加很多人氣與買氣。

(中時 )