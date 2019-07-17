伊朗3艘艦艇日前企圖阻截英國油輪遺產號，造成波斯灣局勢升溫。英國國防部16日宣布，將在今年9月派遣巡防艦肯特號（HMS Kent）前往波斯灣，成為英國派駐當地的第３艘主力戰艦。當局強調，這是多年來波斯灣行動的一部分，與近日對伊關係緊張無關。

英國皇家海軍目前在波灣派駐4艘獵雷艦，肯特號抵達後，將接替鄧肯號的任務。皇家海軍將在下月派遣補給艦海浪騎士號（RFA Wave Knight）前往波斯灣，負責為艦隻及盟友提供糧水及燃料等必須品。

英軍已派出護衞艦蒙特羅斯號（HMS Montrose）長駐波灣，不過蒙特羅斯號即將轉往巴林補給及維修。國防部13日即派遣驅逐艦鄧肯號（HMS Duncan）前往波灣支援，料於數天內抵達，當局指部署是為維持航海安全。

另外，伊朗外長扎夫先前受訪時，指如果美國撤銷對中東國家銷售武器，談判大門就會打開。但扎里夫發言人16日表示，上述言論不代表德黑蘭準備好談判，只是「將球拋回美國手中」。

(中時 )