調查局前高雄市調處副處長顏正義轉傳行政院長蘇貞昌參加告別式摔筆影片，被處分記大過事件餘波盪漾，調查局傍晚發出新聞稿說明，指顏正義影響調 查局長期建立執法行政中立的信譽，嚴重斲傷調查局形象，所以依「法務部調查局調查人員獎懲標準表」做出處分。

調查局新聞稿表示，顏正義將「蘇院長簽名」影片訊息轉傳「東海同學」群組及「展抱18期」群組，之後「東海同學」群組另一同學告知是假訊息後，顏才先後把轉傳兩個群組的訊息收回，顏的自述報告中是為提醒假訊息，未及完成警語與事實不符。

此外，顏正義轉傳「同婚立法」圖片，是轉傳到「偶突發」群組，高雄市調處「偶突發」群組，是高雄處對組長以上幹部轉達政令、業務指示的工作群組，顏在「展抱18期」及「偶突發」群組轉傳院長參加員警公祭摔筆及政府同婚立法有隱情等不實及評論訊息，經媒體披露後，不僅其個人遭受外界質疑其立場偏頗、行政不中立，並重挫調查局局譽。

調查局指出，顏正義身為查緝假訊息業務主管，未能以身作則，率性轉傳未經證實真偽的不實訊息，造成社會大眾質疑調查局的專業度、公正性、中立性，影響調查局長期建立執法行政中立的信譽，嚴重斲傷調查局形象，且顏正義坦承是一時失慮，願意切身反省，勇於承擔責任，因此依「法務部調查局調查人員獎懲標準表」決議記一大過處分。

(中時 )