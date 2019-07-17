台中市政府將原鐵道空間打造綠空廊道，17日舉行第1期南段綠美化啟用典禮，從太原車站以南銜接進德路約2．1公里，全線預計2020年完工，將打造全長21公里的自行車道。（張妍溱攝）

台中市政府將原鐵道空間打造綠空廊道，17日舉行第1期南段綠美化啟用典禮。（張妍溱攝）

台中市鐵路高架化，台中市政府將高架下原鐵道空間打造綠空廊道，17日舉行第1期南段綠美化完工啟用典禮，從太原車站以南銜接進德路約2．1公里；預計全線2020年完工，將打造全長21公里的自行車道，增加1處民眾休閒運動場域。

市長盧秀燕指出，鐵路高架化後，所遺留的平面鐵道道路，容易造成原鐵路2側地區發展不均，也會影響當地交通，因此利用高架化下的土地，進行綠空廊道計畫改善平面道路環境。全線完工後將達到都市軸線翻轉、綠色交通、都市縫合、景點串連、鐵道文化、交通替代等6大功能。

盧秀燕表示，全線綠空廊道總長21公里，未來將提供便利的人行道、自行車道及運動設施、停車空間，是台中市繼鐵路高架化重大建設後，位居第2重要都市工程，主要透過綠廊道縫合各區域，未來將加強廊道綠化，提升都市景觀，促進區域經濟發展。

盧秀燕說，台中鐵路高架化是她擔任立委期間，與前總統馬英九、前交通部長毛治國，及前台中市長胡志強共同合作，向中央爭取投入372億元經費完成。綠空廊道分3期施工，第1期北段從潭子區中山路銜接至太原車站、約2．4公里，第2期從豐原到潭子站、約9．9公里，第3期五權站至大慶站約4．7公里。

(中時 )