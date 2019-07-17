丹娜斯擦邊過 台東1人輕傷 20:402019/07/17 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 丹娜斯颱風過境台東一人傷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 丹娜絲颱風路徑東移，對台灣的影響減低，據中央災害應變中心統計，截至今（17日）晚8時止，台東市四維路1名66歲婦人因強風吹破玻璃割傷右手，送醫後並無大礙，已返家休養。 (中時 ) #台東市 #四維路 #統計 #應變中心 #中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨直播統計總統初選民調 上午11時公布結果 08:572019/07/15 政治 陸國家統計局：上半年GDP同比增長6.3％ 12:072019/07/15 財經 新光三越接手草衙道逾1年 今年業績目標增2成 16:312019/07/15 財經 家扶兒少培力館動土 經費盼社會各界踴躍捐助 16:012019/07/16 生活 購物中心、outlet上半年豐收，華泰名品城年增45%，新光影城年底登場再成熱點 17:142019/07/16 財經 苗市市場用地變更成功 嘉盛、嘉新里社區活動中心有譜 19:242019/07/16 生活 輕颱丹娜絲即將來襲 蘇貞昌赴中央災害應變中心視察 16:082019/07/17 政治 未獲錄取 指揮家溫以仁告傳藝中心二審敗 12:272019/07/17 社會 櫃買中心統計27家上櫃公司得以一年多次配息 14:412019/07/17 財經 高鐵完成防颱整備 今、明正常營運 18:382019/07/17 財經 社會熱門新聞 警傻眼！3男3女性愛趴 3女都是國小生 - 社會 李佳芬赴鐵警告別式遭抹黑 胞弟李明哲：可恥又痛心 - 社會 台南17歲少女猝死台中摩鐵 母親以為她只是去打工 - 社會 李婉鈺求緩刑 法官不給理由曝光 丈夫睡同事 女教師帶人抓姦反被... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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