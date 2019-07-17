林依晨。中天提供

林依晨與張彬彬。中天提供

金鐘視后林依晨繼《蘭陵王》後，睽違5年再推古裝劇作品《小女花不棄》，8月5日起將於中天、中視全台首播。林依晨自曝現實生活中的自己與《小女花不棄》中角色雷同，靈機應變能力好、不喜歡一成不變的生活，有著打不死堅強意志。

林依晨劇中周旋在張彬彬及林柏宏之間，面對兩人甜言蜜語撩不停攻勢，覺得最被撩到的是哪句？林依晨說，在沙漠中張彬彬講了「我不准妳吃他（林柏宏）的東西」，這句充滿佔有慾及宣示主權最被撩到。

林依晨有場餓到徒手抓老鼠想生吞活剝的戲，生活中她很常抓老鼠，因為養了很多尾巴短短、很可愛的寵物鼠，拍攝時她最擔心的是老鼠的安危，「因為老鼠的尾巴直接連接著脊椎是很脆弱的」，展現女神善良一面。

儘管已有多部代表作，林依晨仍謙虛說：「其實我覺得演的戲還真不多！等待歲月慢慢在我臉上、身上、心上留下痕跡，我就可以演更成熟的角色。」

她還想嘗試演出年齡跨度較大的角色、經典人物傳記的名人、古人或是宮廷戲，甚至也想嘗試演出非人類的角色。8／5起，中天娛樂台週一至週五晚間10點、中視週一至週五晚間8點播出《小女花不棄》。

(中時 )