在聯合國安理會的制裁下，北韓不但無法獲得軍民兩用的器材，更遑論是奢侈品。但美國《紐約時報》16日披露，北韓領袖金正恩擁有的2輛新型賓士防彈豪華房車，去年6月由荷蘭運上貨輪，歷時4月先後經中國、日本、南韓及俄羅斯，輾轉送抵北韓首都平壤，懷疑北韓利用相同漏洞，取得發展核武計劃所需的軍民兩用技術。

報導引述《紐時》合作夥伴、美國智庫「高級國防研究中心」（Center for Advanced Defense Studies）的研究報告。研究人員翻查貨運紀錄及衞星圖片，指第三方購入每輛售價高達50萬美元（約台幣1500萬元）的賓士S600 Pullman Guard及Maybach S62，去年6月在荷蘭鹿特丹分別載上2個貨櫃，由貨運代理公司運往中國大連。貨輪於7月31日進入大連卸貨，貨櫃由一家日本貿易公司簽收，再運往大阪。

在名為「Mino Logistics Japan」的物流企業安排下，貨櫃於9月30日運抵南韓釜山，並由名為「Mino Logistics Company」的公司簽收，2家企業雖然名稱相近，但無法證明它們是否有關係。貨櫃其後運上懸掛多哥國旗的貨輪「DN5505」，貨輪由馬紹爾群島注冊的船公司「Do Young Shipping Company」擁有。DN5505預定目的地是俄羅斯遠東港口納霍德卡，預計於10月5日抵達。

但DN5505於10月1日關閉應答器，直至18日後重開，當時是在返回釜山的航程途中。雖然無紀錄顯示DN5505曾到過俄羅斯的遠東港口，但船員抵達南韓浦項後，向韓方海關申報曾在納霍德卡裝載逾2500噸煤炭。

在10月7日，北韓高麗航空3架伊爾76運輸機抵達俄羅斯海參崴，該地距離納霍德卡車程3小時。由於伊爾76過往曾在金正恩外訪時裝載他的座駕，因此報告推斷該機把2輛房車運抵平壤，北韓官媒於本年2月發布片段，顯示金正恩乘坐新座駕，前往勞動黨中央委員會。賓士母公司、德國車廠戴姆勒回應指，將調查房車的買家背景，確認沒有違反聯合國制裁。被指擁有DN5505的俄羅斯商人卡扎丘克（Danil Kazachuk）以商業機密為由，拒絕透露詳情。

在美國前總統小布希政府的要求下，聯合國在2006年禁止向北韓輸出奢侈品。但報告指出2015至2017年間，最多有90個國家向北韓輸出奢侈品，其中包括美國盟友及聯合國安全理事會成員國；北韓亦在2016至2017年間購入803輛外國製造汽車，大部分是在俄羅斯購買，部分更是豪華車款。

(中時 )