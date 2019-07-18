「太極豆花」，以嫩仙草加豆花，「黑白調和」雙色賣相，受消費者歡迎，吃起來超級順口，是夏季酷熱消暑聖品。（張妍溱攝）

台中市北區北平商圈1家專賣豆花、冷熱飲老店，張姓老闆娘手工製作豆花，乾淨衛生又好吃，尤其在炎熱夏季，店內招牌「黑白雙色」的太極豆花，嫩仙草加豆花，吃起來滑溜細嫩、綿密順口，頗受好評，甜品加上碎冰，成為必點的消暑人氣商品，也是老台中人熟知的好滋味。

豆花搭配嫩仙草，黃豆香味濃且仙草苦甘，主打手工養生甜品的「太極豆花」，2款兒時味道的古早味「黑白串在一塊兒」，如同太極的黑白調和一樣，因而取名「太極豆花」闖出名號，好吃又有創意，搶攻夏季甜品市場。

「咕溜、咕溜」，黑白雙色「太極豆花」口感很古溜、創意十足，張姓老闆娘說，豆花口感綿密厚實、入口即化，搭配店內香濃黑豆漿一同入口，瞬間豆味十足、口齒留香，仙草吃起來更是苦甘、苦甘，2種熬煮均花費1個多小時，相當費工，卻是夏日天然消暑聖品。

「菩提心」張姓老闆娘表示，6年多前開始在現址開業，店內專賣豆花、冷熱飲，店內招牌太極豆花，「黑白調和」特色，受消費者歡迎，吃起來超級順口。創業以來堅持材料當天早晨現做，走進店裡，烹煮中的豆花、嫩仙草，食物香味撲鼻而來，是清爽解膩透心涼的古早味。

店名：菩提心豆花茶飲

地址：台中市北區北平路2段77號

營業時間：10：30–23：00（售完為止）

店休：全年無休

電話：04-22968389

招牌太極豆花售價：40元

(中時 )