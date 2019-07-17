《天之蕉子》陳謙文、林義芳、吳怡霈。（三立）

《天之蕉子》楊子儀、陳謙文。（三立）

陳謙文最近在嘉義趕拍三立《天之蕉子》，近期拍攝的都是大哭大笑情緒起伏很大的使壞耍狠劇情，他表示，自己飾演的瑞坤在戲裡性格真的很讓人同情，他拍攝前就為瑞坤做了很多人設，也為他寫了二千多字的自傳，所以一路拍攝下來，有虛脫的感覺。他說等這幾天，幾場重要的情緒大戲拍完，一定要吃頓炸雞全餐慰勞自己，讓自己心情平復一點，因為最近他全是靠「吃炸雞」念頭自我激勵的。

由於他飾演的瑞坤漸漸開始使壞，但在另一檔戲《女力報到》則飾演溫柔輔導長，陳謙文坦言：「軋戲真的很累，尤其一邊演暖男，一邊演反派，常常這邊還沒跳出角色，那邊就要演了。拍攝初期經常在錯亂。」導演馮凱也看出他努力在角色情緒轉換，當他演《天之蕉子》瑞坤時，一直說不要看到輔導長的表情，而在演輔導長時，《女力》的導演也說：「你不覺得輔導長太兇了，殺氣太重了嗎？」

陳謙文表示，《天之蕉子》剛開始拍攝不久，有一天在拍攝他跟楊小黎一場床戲時，他一跳上床，就聽到嘶嘶的聲音，拍攝結束竟然發現褲檔破了個洞，這才讓他驚覺真的要減肥了，因此立馬找了健身教練，要求自己減重又減脂，短短一個月真瘦了7公斤。陳謙文笑著說：「現在大家都說我瘦了，真的扳回一城，不然撐破褲子真的蠻糗的」。

雖然劇中飾演大反派，但陳謙文總能找到方式去平衡，喜歡烹飪烘焙的他，以前拍戲空檔，都會做些甜點蛋糕送給朋友，很享受烹調食物的製作過程，讓自己心情很好，而朋友收到也很開心。現在拍戲沒時間做料理，陳謙文覺得剛好，因為正好在減重，他就沒機會吃到喜愛的甜食，現在每天為自己烹煮輕食菜單，讓自己有好心情且營養均衡有吃得飽，最重要的還不會胖，難怪楊子儀表示如果收視破3就要陳謙文代表脫衣慶功。

(中時 )