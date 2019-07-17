高雲翔與前妻董璇。取自微博

范冰冰。取自微博

「一代女皇」潘迎紫剛拍完古裝新劇《大唐女兒行》，她17日來台與謝祖武參加全民大劇團舞台劇《最後一封情書》記者會，大家關注她前年拍的古裝劇《巴清傳》，范冰冰、高雲翔前後遇查稅風波及在澳洲涉性侵被捕，使得《巴清傳》播出時間遙遙無期，潘迎紫表示，范冰冰當初三顧茅廬才讓她點頭答應，如今未能播出相當可惜。

潘迎紫說，男主角高雲翔出事時，劇組曾找特效把高雲翔的頭像換成其他演員，換完又發生范冰冰的事，當時她有傳訊息跟范冰冰說加油。時隔1年多，高雲翔和妻子董璇離婚，范冰冰的稅務風波已過、也和李晨分手。潘迎紫表示，范冰冰分手的事是從報上看到，「這件事（分手）也不知道是真的假的，人平安就好」，誇范是個性爽朗的女演員。

潘迎紫以水藍上衣搭配白褲優雅現身，劇中她將和謝祖武談姊弟戀，生活中是否談過姊弟戀？潘迎紫笑得神祕、沒否認，她認為談姊弟戀，年齡不是問題，心意相通、想法接近、興趣相投最重要，現在身邊也沒這樣的對象，稱空窗期已久到算不出來，對感情隨緣。

此次與潘迎紫合作，謝祖武說早在得知將與對方合作時就萬分期待，並希望能從她身上學習到新的東西，「這麼資深且優秀的演員，面臨每個新戲仍抱持緊張態度，更何況我們這種平凡演員，尤其她始終持續運動保持自己的體態以及謙虛心態，絕對是演藝圈的大家需共同學習。」

(中時 )