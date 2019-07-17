李銘忠。凱渥提供

大馬視帝李銘忠來台發展3年，今年憑電影《狂徒》中黑幫大哥角色入圍台北電影節最佳男配角，雖然沒有順利拿下獎項，但李銘忠謙虛表示自己的火侯還不到拿獎程度，能入圍已經讓他高興。接連演出《狂徒》及《非常盜》突破性高的黑幫人物角色後，李銘忠希望能往更貼近人性的角色鑽研，像是聾啞人士這種有身體缺陷的人物，讓他想起來就躍躍欲試。

雖然在大馬已經有許多演出，《狂徒》對李銘忠來說是在台灣正式第一部作品，提到《狂徒》和吳慷仁對戲時正好碰上他牙齦發炎，讓他痛到完全無心講話，幸好成品出爐完全感受不出他當下的艱難，李銘忠在《狂徒》只有六場戲，其實完全沒有想過自己會入圍，在他心中認為若是在一部戲裡沒有十場演出，只能算是配合不能正式算入自己的成就，能獲得評審青睞，李銘忠覺得感恩，但也不諱言對得獎抱持平常心，因為演出較少不夠讓評審看到他的「戲肉」，對比其他入圍的戲精們，李銘忠覺得自己還不是氣候。

這次入圍雖沒有得獎，但哥哥李銘順要他好好享受過程，也肯定他的演出，將來一定會被更多人看到，李銘忠笑說，自己也曾夢想能得金馬獎，拿下這亞洲華人圈的表演指標就可以心滿意足準備退休了。

最近拍戲蓄鬍的李銘忠，爆料自己的皮膚天然白，別人往戶外跑是要防曬，他是拼命助曬，就是不想被貼小白臉標籤，以前不愛留鬍子，現在看慣了想留鬍，可是為了拍新宣傳照，要把鬍子刮掉，反而讓李銘忠不適應臉上光溜溜。

(中時 )