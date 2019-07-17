整日高溫艷陽 苗縣宣布18日照常上班課 21:222019/07/17 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣受颱風外圍環流影響，整日艷陽高溫，高鐵苗栗站監測站更於下午1點40分測得全台最高溫攝氏38.7度，而輕颱丹娜絲的路徑持續偏東，縣府根據中央氣象局預測資料分析，苗栗縣18日未達停止上班上課標準，17日晚間8點宣佈照常上班、上課。 (中時 ) #上班 #高溫 #苗栗縣 #苗栗 #上課 也許您會感興趣 推薦閱讀 吸引南北遊客目光 苗栗茶陶在西湖服務區設櫃 21:112019/07/13 生活 苗栗叔侄捕魚 叔溺水失蹤獲救無生命跡象 19:362019/07/15 社會 三義鄉雙潭休閒農業區不斷精進 奪卓越獎 20:552019/07/15 生活 雙潭休閒農業區 獲獎 04:102019/07/16 地方新聞 真是夠了 連續兩起小石虎肚破腸流慘死 22:552019/07/16 社會 不斷更新》輕颱丹娜絲擦過東台灣！18日停班停課看這裡 15:212019/07/17 生活 熱爆！高鐵苗栗站飆全台最高溫 下午風勢漸強注意防颱 18:442019/07/17 生活 不在颱風警戒範圍 台南率先宣布明天正常上班上課 19:592019/07/17 生活 北市18日照常上班上課 20:152019/07/17 生活 新竹縣明天正常上班上課 20:212019/07/17 生活 生活熱門新聞 不斷更新》輕颱丹娜絲擦過東台灣！18日停班停課看這裡 - 生活 雙颱恐襲台？氣象局這麼說 - 生活 恐怖喔 丹娜絲颱風最複雜的劇本發生了 - 生活 不斷更新》輕颱「丹娜絲」陸警發布 暴風圈明晨觸台東、屏東 - 生活 85歲沒病！國寶中醫公開養生早餐 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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