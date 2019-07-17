苗栗縣受颱風外圍環流影響，整日艷陽高溫，高鐵苗栗站監測站更於下午1點40分測得全台最高溫攝氏38.7度，而輕颱丹娜絲的路徑持續偏東，縣府根據中央氣象局預測資料分析，苗栗縣18日未達停止上班上課標準，17日晚間8點宣佈照常上班、上課。

(中時 )