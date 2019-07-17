抓姦的時機真的很重要，台南一名人妻3年前抓姦時，當場撞見丈夫同小三男女共處一室，但兩人卻沒有衣衫不整，也沒有看到兩人有性行為，不過兩人卻被人妻強留在旅館房間，為此小三與丈夫對人妻提告強制罪嫌。一審認定林女的丈夫及小三衣著完整，法官也認為這樣難以認定兩人是通姦現行犯，因此也沒有義務配合求留在現場，法官依犯強制罪對人妻判處拘役15日，宣告緩刑2年定讞。

人妻曾任職台南某國中，她懷疑丈夫與她的女教師同事有一腿，2016年委託徵信社調查，同年6月一個晚上，徵信社發現人妻的先生跟她口中的小三女同事同住高雄一間旅館，就通知人妻到場抓姦。聯合報報導，當天深夜，徵信社人員先打電話到人夫、小三房內藉故騙丈夫開門，待丈夫開門後，人妻就帶著人成功衝入房內，她和徵信社人員約成功入內錄影蒐證，並擋住門口不讓小三與人夫離去，最後兩人離開後也向人妻提告。

不過法官審理時，認為人妻當時衝入房內未到2人有性行為，衣著也完整，因此很難認定他們是違法的現行犯，不需要配合留在現場的義務，因此依犯強制罪判人妻拘役15日、徵信社李姓主任拘役55日。不過人妻不服上訴，合議庭認為人妻與丈夫已離婚，且此案部分達成和解，駁回維持原判，但宣告緩刑2年。

(中時電子報)