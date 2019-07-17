時代力量立委徐永明今天舉行「帶職參選政治陋習，藍綠騎驢找馬辜負人民」記者會。指時力將提出選罷法修法，除競選連任外，禁止帶職參選，而原職位領到的選舉補助款也應繳回。對此，高雄市長韓國瑜回應表示「這個補助，是全國一體適用」，網友亦指針對性提案太離譜。

徐永明指出，統計近3屆民選公職人員共有45人帶職參選，在原職位所得到的選舉補助款，2009年地方縣市長選舉合計有新台幣1600多萬元，2010年參選直轄市長有300多萬元、2014年直轄市長暨縣市長選舉有2136多萬元、2018年直轄市長暨縣市長選舉有2445多萬元。

徐永明表示，時代力量提出增訂選罷法27條之1，無論是中央或地方公職人員，除競選連任外，「從登記為其他公職人員候選人之時起，視為辭職」；另外第43條也增列，若已領取選舉補助款的人員，登記當天若沒有辭職，補助款就必須繳回，盼能遏止帶職參選的陋習。時力指出，下會期若在9月初開議，會要求將本案逕付二讀，待總質詢結束後，立即進入院會程序，10月中完成二、三讀，11月登記前是來得及修法的。

徐永明特別指「若韓國瑜總統大選可拿900萬票，一年時間市長、總統選票補助款等至少3億元入口袋」，批「選舉的確可以發大財，但市政的品質真的能兼顧嗎？」由於，這是針對韓國瑜提出修法，且擬趕在今年11月總統參選登記前修法。網友不滿表示：「有剝奪憲法賦予人民的選舉權與被選舉權之嫌」、「時代力量的民代賺了多少？要不要先講一下」、「徐永明有本事出來選總統看看，不要眼紅、酸言酸語」、「蔡英文補助多少？快吐出來！」、「連補助款這種大家都有的，也要拿來黑?!」。

(中時電子報)