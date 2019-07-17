17日晚間8時30分已經解除花東陸警

第5號輕度颱風丹娜絲過去3小時路徑略為偏北，17日晚間8時30分已經解除花東陸警，海上警報尚未解除。週三晚間至週四，宜蘭地區及新北市山區可能有局部大雨。週四受颱風及其外圍環流影響，東半部地區有間歇性降雨，南部地區及中部以北山區也有局部降雨，南部山區午後降雨較明顯。溫度方面，各地高溫約31至33度，沒降雨時仍較悶熱。

根據17日20時30分最新氣象資料顯示，第5號颱風丹娜絲過去3小時路徑偏北移動，對臺東及花蓮地區威脅降低，目前中心在鵝鑾鼻東南東方海面，持續向北移動，其暴風圈已進入巴士海峽，週五(19日)上午逐漸遠離臺灣移至臺灣北部外海。

不過位於南海的低氣壓持續發展中，並不排除有發展為熱帶性低氣壓的可能，此系統未來將於週五逐漸往北移動，持續提供臺灣中南部及花東暖濕水氣，東南部、東部及中南部地區持續有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨。低壓系統發展及未來路徑仍有些不確定性，仍須再觀察。

(中時電子報)