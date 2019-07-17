《苦力》演員市場造勢。

林玟誼、陳怡嘉近距離與粉絲互動。

公視時代生活劇《苦力》未演先轟動，製作人今率領主要演員蔡昌憲、黃文星、傅子純、陳怡嘉和林玟誼現身台北市傳統市場，眾演員頂著烈陽高溫，汗流浹背賣力掃街宣傳。在市場採買的婆婆媽媽及攤商們見到演員也熱情招呼，蔡昌憲更幫忙叫賣基隆故鄉的小卷，原價3尾180元，現場特價150元，30元他自己貼。蔡昌憲表示：「在市場裡工作的人就和苦力一樣，有著刻苦耐勞的精神，來到這感覺特別親切。」

《苦力》宣傳造勢活動開跑，首日接連在台北雙連菜市場、南京市場、虎林市場、雙和市場四個傳統市場跑透透，演員們起了個大早，蔡昌憲、黃文星、傅子純三位苦力男丁一現身，立刻吸引市場攤販阿姨們的熱情餵食，尤其健身有成的蔡昌憲，體脂下降10％，一路被叮嚀「太瘦了要多吃一點」。

陳怡嘉與林玟誼也沿路不斷被稱讚「本人好漂亮」，市場上還巧遇日本觀光客，林玟誼用日文介紹「這是台灣電視劇，我們是演員」，日本粉絲頻頻讚賞「本人比較美。」演員沿途發放苦力葵扇給街坊鄰居涼快一下，拿到扇子的民眾開心表示，沒想到來買菜也能看明星。

本週六，導演李岳峰將率領《苦力》演員南下高雄進行賣場及市場掃街，演員們異口同聲表示，很期待見到南部的鄉親，企盼在熱情的高雄能與民眾有更多的互動。公視時代生活劇《苦力》7月27日起，每週六晚間9點，將於公視主頻、公視台語台首播，每次連續播出兩集。

(中時 )