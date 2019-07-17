丹娜絲颱風急速弱化，加上路徑不斷東偏，本身對台灣影響大為降低，因此氣象局在今晚(17日)8點半就解除陸上颱風警報，但《台灣颱風論壇》也提醒，壞消息就是中南部地區可能會更慘。
《台灣颱風論壇》表示，這兩天丹娜絲劇烈變化，可以總結為一個好消息與一個壞消息，好消息是結構被破壞殆盡的丹娜絲，與東邊的低氣壓整合，中心東偏，路徑也東修，本身對台灣影響降低很多，因此陸上警報提早解除。
但壞消息則是，南海的新低壓整合迅速，已經升格為熱帶性低氣壓，且還在持續增強，歐洲與美國都預測這個熱低壓將會撲向台灣海峽，這樣一來首當其衝的就是中南部地區，從原本只吃丹娜絲所帶來的西南氣流降雨，直接轉為面臨熱低壓直撲的風雨最前線，風雨都將比原本大上許多。
《台灣颱風論壇》指出，還不確定這個熱低壓是否會增強為颱風，但不管會不會增強，中南部的風雨都將比昨天之前預測的大上許多。
(中時電子報)
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