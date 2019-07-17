原本來勢洶洶的輕颱丹娜絲，路線越走越偏東，氣象局已於今晚8點半解除陸上颱風警報，預估海警將在明天深夜至後天凌晨解除。不過氣象局提醒民眾，宜蘭與新北市山區明日仍有大雨特報；下午中南部山區、花東也會有大雨或豪雨，大致上要到周六降雨才會減緩。

氣象局預報中心技正黃椿喜表示，丹妮絲颱風受到東方雲系牽引後合併，路徑因而一再往東修正，對台灣的威脅大減，預估將朝向日本、韓國而去。明日宜蘭、新北山區仍有大雨，西半部的雨勢則還不明顯，中南部山區則要注意午後雷陣雨。

至於菲律賓西側的低氣壓未來的動向，黃椿喜說，有可能增強為熱帶性低氣壓，但形成颱風的機會應該不高。預估明天就會北向靠近台灣，入夜後西半部開始受影響，後天將有豪雨的可能。

也因丹娜絲漸行漸遠，氣象局進而下修雨量預測。預估到明晚8時為止的24小時總雨量，平地以恆春半島最高，大約150-250毫米；花蓮、台東、南投3縣的山區同為150-250毫米，居山區之冠。其他縣市平地24小時累積雨量較大的是新北、南投、嘉義縣市、台南、高雄、花蓮、台東等，都是80-150毫米。

如果以至17日至19日3天的累積雨量來看，南投、高雄、屏東、花蓮、台東等5縣市的山區可達300-500毫米，是這次丹娜絲颱風快閃期間雨量最多的地方。

此外，氣象局提醒民眾，在海上颱風警報未解除前，巴士海峽與台灣東南部（含蘭嶼、綠島）、東北部、北部海面的風浪仍很大，航行及作業船隻須注意安全。

(中時 )