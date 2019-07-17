許富凱、王彩樺、方駿、何蓓蓓主演《鬥陣來鬧熱》。（華視）

由方駿、王彩樺、許富凱與何蓓蓓聯合主演的華視《鬥陣來鬧熱》7月18日晚間8點正式首播，許富凱飾演的林富生，放棄科技新貴工作，返回故鄉將家中古厝重新裝潢開設「鬥陣來民宿」，方駿飾演的父親十分地不諒解，卻還是默默幫助他，王彩樺飾演的媽媽王寶珠則是大力支持兒子，親自張羅民宿客人們的大小事，方駿與王彩樺也在首集的民宿開幕戲親自舞獅熱鬧開場，兩人跳到腰痠背痛，氣喘呼呼直說：「骨頭快斷了！」

戲外方駿與王彩樺聊到對於子女未來發展的想法，王彩樺表示目前讓兩個女兒自由、快樂的學習與選擇，她說：「我不會特別鼓勵孩子一定要做什麼工作，只要她們有興趣、想要做的工作，不是壞的事情，我都會支持！」

方駿則透露剛升上國中的女兒，現在對於演戲當演員比較有興趣，平時非常熱愛看古裝劇，還會想要爸爸送她古裝戲服當禮物，女兒也十分喜愛唱歌、音感相當不錯，但方駿坦言：「她比較沒有面對群眾的膽子，跟朋友去唱KTV唱歌有時候也不敢點歌，面對群眾的這方面還需要開發」，過他去曾讓女兒上過華視兒童主播營的課程，未來會考慮讓她上些表演相關的訓練課程，至於未來是否真要進演藝圈，方駿表示順其自然。

方駿在《鬥陣來鬧熱》劇中有「凍酸伯」的稱號，相當小氣事事都要省錢，戲外方駿則相當大方，不僅常請劇組吃東西，也愛請朋友們吃飯，很有愛心的他近年還成立人文關懷協會幫助弱勢族群，預計今年11月要在高雄辦300桌愛心餐會請獨居老人與弱勢朋友一起吃飯，也會邀請許富凱、王彩樺一起響應加入表演活動。

(中時 )