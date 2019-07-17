大陸國家5G推進組主辦「2019年IMT-2020（5G）峰會」17日在北京開幕。5G推進組介紹了5G技術研發試驗、國際標準的最新進展及成果。「華為海思」的巴龍5000晶片能支持5G獨立組網和非獨立組網兩種模式。

目前5G網路建設已進入大規模部署階段。大陸國家5G推進組負責人表示，今年重點工作是對5G終端晶片測試。推進組目前已經對4款5G晶片、6家5G系統進行了室內和室外兩種環境的網路測試。

測試項目包括在5G獨立組網和5G、4G混合組網情況下業務成功率、時延以及長時間保持性能等方面內容。其中「華為」海思的巴龍5000晶片能支持5G獨立組網和非獨立組網兩種模式，並已完成從室內到外場的全部網路測試。

大陸國家5G推進組由工信部、國家發改委、科技部在2013年聯合成立，是大陸推動5G技術標準研究、開展國際交流合作的官方工作平台。

(中時 )