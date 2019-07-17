男子站在永安漁港彩虹橋邊，就在要跳海之際，被海巡員一把拉住。（吳家詮翻攝）

儘管「丹娜絲」颱風路線偏離，直撲台灣機會減低，但是沿海風浪仍是很大，海巡署北部分署第八岸巡隊永安安檢所今天下午2時許，執行颱風防範工作時，在彩虹橋上發現有乙名民眾疑似輕生，在千鈞一髮之際，拉他一把從鬼門關救了回來。

海巡署第八岸巡隊在發現有男子站在彩虹橋，即派遣永安安檢所及線上巡邏組前往處理，當海巡人員抵達現場後，發現這名男子站在橋緣邊情緒不穩，先以勸說方式安撫其情緒；另由消防及海巡人員共乘救生艇於橋下共同實施戒護；15時許該名民眾仍不聽勸阻欲跳橋輕生，海巡人員於千鈞一髮之際將該名民眾拖拉上橋，後續由永安派出所員警帶往派出所並通知家屬。

颱風偏離但是海邊風浪仍高，海巡署以電影海報方式呼籲民眾不要到海邊觀浪。（圖取自臉書《海巡署長室 Coast Guard》）

另外針對每次颱風過境前後，就有人喜歡到海邊觀浪，容易被捲起的長浪拍打落海，海巡署長室 Coast Guard今天也發佈了一張精心設計海報，以類似恐怖電影海報的元素，勸說「海景第一排、不歡迎欣賞」，並提醒罰單將從五萬起跳呼籲不要在颱風時期前往海岸觀浪。

海巡署指出，在颱風準備肆虐之際，卻有許多民眾選擇到海邊從事觀浪等行為，這一直是海巡最不願見到的狀況，一陣陣可怕的巨浪，隨時都能要人性命；截至今晚為止，已在海邊勸離了1127人！

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