186公分的崔振赫和171公分的Nana組成長腿CP。friDay影音提供

由魅力型男崔振赫、全球百大美女Nana組成長腿CP組合，搭配韓國老牌視帝孫賢周所主演的新戲《正義之刃》即將上映，該劇改編自2017年在網路上掀起熱烈討論的同名小說，劇情描述因不當金權交易而失去家人的律師，和燃起復仇之火像惡魔一樣的男人交易後所展開的故事。

崔振赫首次飾演律師，但這次的角色「泰京」卻是個為了幫弟弟復仇而漸漸失去自我與原則的墮落律師。崔振赫表示自己是因為很想演出像這樣善惡兩面都有的角色才接拍此劇，好在之前因拍攝《傲慢與偏見》時為了飾演檢察官而有做過功課，去法院看了實際的開庭，也和很有份量的檢察官碰過面，因此對飾演泰京很有幫助。

Nana飾演的則是擁有出眾實力和自信心的炸彈檢察官，同時也是崔振赫從前的戀人，兩人再次相遇卻因身份、立場不同而產生激烈對立。由於身為「前戀人」的身份，對手又是資深前輩，Nana對於和崔振赫談戀愛不敢想太多，反而更因為有壓力在身，於拍攝現場時更關注崔振赫與孫賢周是如何互動，並試著跟上兩位前輩的呼吸及專注力，好在兩位前輩都很親切，且還會幫自己加油，讓Nana大呼鬆了一口氣。

相較於崔振赫與Nana這對長腿CP組合的謹慎應對，孫賢周反而意外成為了記者會上的氣氛製造者，在誇讚和崔振赫相處起來對方就像親弟弟一樣時，還不忘多補了一句「你幹嘛坐得離我那麼遠啊」讓全場爆笑。現場還有記者問到孫賢周最近開通了IG帳號，但上面似乎全是與拍攝《正義之刃》相關的照片，孫賢周對此回答說自己並不擅長使用社群，所以這個帳號還是別人幫他開的，因此暫時只有目前作品的照片，崔振赫聞言立即吐槽：「他那個帳號是做廣告用的。」引得所有人哄堂大笑，同時也顯示出了兩位男主演的好交情。

由於劇中有出現一些和性暴力相關的案件，正巧近期韓國演藝圈及整個社會中都爆發了不少相關事件而對類似議題相當敏感，導演趙雄對此嚴肅地表示，雖然收視率很重要，但劇中還有許多各式各樣的案件，自己並非刻意要以這種題材「吸睛」，且在拍攝前考量到被害者的心情，還與飾演受害人的女演員做了許多的溝通，並於拍攝時盡量保護演員。

而記者會現場除了湧入大批媒體之外，會場外也擺放了崔振赫與Nana的粉絲所應援的大米塔，相較於其他國家粉絲的應援，台灣粉絲相當豪氣應援了「一噸」之多，在這次應援總共 1.85 噸的白米當中就佔了過半的份量，因此不但得到最大的立牌版面，同時也讓現場的媒體及在外等候的粉絲們議論紛紛，可算是另類的「台灣之光」、「Taiwan No.1」。新劇《正義之刃》7月18日上午十點在friDay影音跟播，每周四、五更新。

(時報周刊)