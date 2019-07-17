黃心娣到荷蘭度假。

各式各樣面膜。

游泳瘦身。

黃心娣因演出古裝電視劇《小女花不棄》中反派雙胞胎，演技跟著大爆發。剛結束電影《82號古宅》拍攝的她，日前去了一趟荷蘭度假，雖然行程一切很愜意，但因熱愛保養而被稱為「保養達人」的黃心娣不忘留時間血拼，買了超多荷蘭當地的面膜和精油，除了自用，也大方送給親朋好友，黃心娣還不忘一一追問使用狀況，叮嚀好友不同功效可以視肌膚狀況使用，被朋友笑稱收她的禮物壓力好大。

此趟旅程，黃心娣幾乎沒有什麼規劃，主要是因為電影殺青，想給自己放個假，所以行程隨性，像當地一些假日市集也是碰巧遇到就去逛。黃心娣提到荷蘭因為有相當多花種，她在市集裡也看到許多商家都在販賣各種花卉提煉的精油，有些甚至是店家自己調配的，舉凡精油、髮膜、乳液到面膜，都相當天然，所以她也買了很多回來，自用、送人兩相宜。還有荷蘭相當有名的「荷蘭餅」，黃心娣也看著店家現場做，她說吃起來很香脆又熱騰騰的，跟在台灣吃到的完全不一樣。

喜歡藝術的黃心娣此行也去參觀了荷蘭國立博物館和梵谷博物館，黃心娣表示，從拱門、賣票亭到博物館本體，整個建築物本身就是一個藝術品。黃心娣特別提到以前她不理解為什麼梵谷有這麼多自畫像作品，直到參觀後才更了解梵谷的生平，也才知道原來他以前很窮，根本沒錢請模特兒，為了練習作品，才把自己當成作畫對象，因此形成這些獨特的作品。平常也喜歡畫畫的黃心娣參觀完後感觸很深，同時也覺得吸收到滿滿的藝術能量。

黃心娣提到這次去荷蘭雖然行程一切放鬆，但也笑說：「身為女藝人，我還是很有自覺，身材的保養還是擺第一。」有幾天在外面逛累了回飯店，驚覺自己吃了太多甜食，立馬換上泳裝去泳池「還債」。之前大受歡迎的古裝電視劇《小女花不棄》也即將於8月5日在中視、中天播出，休假回來後的黃心娣也開始投入宣傳期，屆時粉絲又可以重溫由她飾演的雙胞胎姊妹「柳青蕪」、「柳青妍」的狠勁。

(中時 )