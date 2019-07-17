投入藝術推廣多年的采揚建設、聖揚文化藝術基金會，與藝術家寧芮潔合作，藉著「國美晴空II」一層一戶、毛胚空間特性，作為《我的感受不是你的感受-寧芮潔水泥創作展》展出場地。（盧金足攝）

「國美晴空II」特別設計多款裝潢造型，依價位及風格需求，讓住戶親眼鑑賞。（盧金足翻攝）

買大樓卻能兼具別墅的功能！位在台中市國美館特區的「國美晴空」建案，原本是閒置多年的中輟屋，在采揚建設手中再現風華，除了鄰近國美館地段優勢，捷運宅的交通便利特色，結構保固掛保證，在房市催出買氣，繼「國美晴空I」熱銷後，接棒推出「國美晴空II」，住戶可獲大樓安全管理，享受公設與與庭園綠地，吸引很多企業主，還有國美特區住戶以小換大，迫不及待入新厝。

采揚建設董事長王秉森表示，「國美晴空II」推出一層一戶豪宅格局，137坪4房4衛2廚大戶規格，在國美特區類似的坪數規畫，即使是10年中古屋也要5000萬左右，「國美晴空II」全面整新，主打總價2988萬起就能進住，獲很多客戶青睞。

采揚建設總經理陳正哲指出，很多人屬意一層一戶的格局，首重視野，可以坐擁四向大面開窗採光，一室一景，另一是隱私，可以避免外人出入，居家安全，凸顯住大樓也能「電梯入戶」，很多企業主對137坪的空間格局，又與國美館為鄰，快速入手，也可作為企業待所等彈性規劃，是自住、置產、投資多重運用選擇。

陳正哲說，建案還特別設計多款裝潢造型，依價位及風格需求，讓住戶親眼鑑賞，可以減少預售及設計裝潢成品，是否與原先設想一樣的風險，很多住戶看到實品屋造型，紛委託他們設計，省去裝潢過程的煩惱。

安全是購屋考量要素，王秉森指出，「國美晴空II」規畫四重門禁維安，分棟門禁管制、分層電梯管制，還可享有700坪公設會館，迎賓大廳、會客區、交誼廳、美學廚房、閱覽室、視聽室、健身房、烤肉區、中庭花園等，多達20項公設空間與服務。

五期國美館特區是房市熱區，「國美晴空II」座落五期精誠路近五權西路，週遭有五期公益路、八期好市多、五權文心商圈，被視為黃金地段，不動產業者指出，周邊新屋大坪數豪宅每坪開價50到60萬，國美晴空每坪2字頭入主，超高CP值帶動看屋熱潮。

「國美晴空」原本為全台最大中輟樓，在經重新規畫改造後，華麗轉身，成為五期建案新亮點，采揚建設特別針對建築安全下工夫，以多年建築專業委請專業結構技師，對整棟建築進行檢測，並出具結構安全證明，機電、弱電、瓦斯等，經過專業工程公司進行檢測及汰換。

此外，防水的部分，全棟窗框防水加強施作，屋頂層特別加強六層防水防護，防水施作完成後，經過嚴格的六天的防水測試，確保施工品質、防水、隔熱無虞，「國美晴空II」打出「5年防水保固＋2年設備保固」，強調以新古屋的價格，買到新成屋的保障，在國美館特區建案創下熱銷成績。

(中時 )