高雄市長夫人李佳芬與胞弟雲林縣議員李明哲，昨(16日)前往因公殉職的李承翰警員告別式上香，遭某些媒體報導抹黑渲染李佳芬對家屬不敬。對於李佳芬無端被黑，弟弟李明哲看不下去，發聲明反擊媒體為抹黑人不惜破壞整個告別式的意義與氣氛與上香人的心意，是社會風氣所不能夠允許的，令人感到低俗又痛心，連資深媒體人陳揮文也在廣播節目中以2字形容這些媒體的抹黑之舉。

陳揮文今日在廣播節目中談論李佳芬出席告別式遭抹黑一事，表示李佳芬前面處理完全沒問題，卻因為後面與朋友打招呼的一個微笑，而被抹黑成這樣，讓他直言真的覺得很「悲哀」。

接著陳揮文更將砲口對向了「某些媒體」，稱這些媒體故意斷章取義，只為取悅討厭韓國瑜、李佳芬的人，「拿這些事去做文章的媒體，我看不起你們！」、「你這些記者真的沒人性嗎？社會事本來就要這樣處理，不然要怎處理？」

陳揮文表示，若李佳芬跟朋友握手，還神情肅穆、落淚，也是一樣會被罵「公祭都公祭完，還裝？」就跟韓國瑜的狀況一樣，帶職參選被罵，辭高雄市長參選一樣也會被罵拋棄高雄，結論都是一樣，就是你要罵他。

不少網友聽完陳揮文的論點，也紛紛留言大讚太中肯，「說的好，怎麼做都黑」、「人情世事，這也酸。真無聊到」、「會場外認識打招呼，以後都要哭嗎？」、「佳芬姐當然做錯了，她沒丟筆又沒臭臉，真的很不及格」。

(中時電子報)