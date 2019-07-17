針對英國《金融時報》駐台北特派員席佳琳報導聲稱旺中集團接受中共「國台辦」指示寫新聞，前國民黨青年團總團長呂謦煒在臉書粉專上指出，她過去曾判斷「2008年蘇貞昌會大勝馬英九」，既然她的消息來源都是匿名、她本身的判斷力又不夠精準，那麼還能夠相信這樣寫出來的報導嗎？「這種報導的真實準確性，相信應該被打個大問號！」

呂謦煒強調，對任何媒體的報導，都要帶有媒體識讀的批判精神，不能率爾認定為真。

他說，看她這篇文章的全文，提到中天記者的說法、中國時報記者的說法，然而全部都是匿名的，不能確認真實性。實際上，我也認識幾位在中天或在中時集團服務的好朋友，跟他們聊天時，雖然也提到編輯可能改稿，但這是台灣各媒體普遍存在的現象，根本沒有提到「國台辦」下指導棋的情事。實際上，從中時集團離職或跳槽的記者也不少，如果真有這種情事，台灣媒體自身應該早就傳得沸沸揚揚，一些主張「反紅媒」的團體或媒體，早就拿這個鐵板釘釘的例子來指控旺中集團，不是嗎？

呂謦煒指出，再看這位記者本身是不是有立場。她過去曾經在公開場合判斷，2008年蘇貞昌會大勝馬英九。這不是說每個人的判斷有什麼問題，只是如果她的消息來源都是匿名、她本身的判斷力又不夠精準，那麼寫出來的報導是否真實準確，相信應該被打個大問號。

呂謦煒提醒，正巧民進黨現在要規範「中共代理人」，講得好聽，其實也就是要認定誰是「中共同路人」。這篇報導很可能就可以給執政黨一個認定「旺中是中共同路人」的口實。殊難想像，台灣目前收視率最高的新聞台、四大報之一的媒體，就可能被認定為是中共同路人而灰飛煙滅！

呂謦煒認為，不是說中華民國不必注重國家安全，也不是說台灣不必注意中共或外國勢力干預的問題，更不是說新聞自由、言論自由與國家安全完全不可調和，但是民進黨現在既然完全執政，要滿足人民對國家安全的需求，同時符合媒體言論自由的本旨，是不是更應該把真實的證據拿出來，「一刀斃命」？「說旺中接受紅色資金，趕快調查、拿出證據吧！說旺中接受「國台辦」指示，趕快介入、調查釐清吧！」

呂謦煒強調，執政黨既然支持「反紅媒」遊行，那是不是更應該腳踏實地進行規管？而不是在目前查無實證或單憑外媒單方報導的情況下，就率爾入人於罪。這樣對台灣的言論自由甚至民主法治，帶來的只會是嚴重的傷害！

(中時 )