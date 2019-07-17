繼童顏app在社群媒體掀起風潮後，這幾天最夯的是FaceApp，它可以秀出你50年後滿臉皺紋的老邁模樣，許多名流紛紛在IG或臉書上傳他們變老後的樣貌。但專家警告，這款俄羅斯軟體開發商研發的app，恐隱含隱私安全風險。

這款免費app透過人工智慧，編輯相簿中的一張照片，並把它轉為原本年紀的2 到3倍。同時還能更改髮色，加鬍子，變性等等。由於新奇有趣，勘比稍早流行的童顏app，讓這款app成為蘋果iOS和谷歌Android下載最多的軟體。

但專家警告，這款軟體的安全考量在於，使用之後，該app可在未經使用者許可下，永久儲存、使用、編輯甚至出版相簿中的所有照片，以交換使用者採用其人工智慧成果。另外，FaceApp還能使用玩家的名字，即使使用者刪除了FaceApp，

照片還是會存在該公司資料庫，也不會補償使用者。專家提醒使用者，在下載前要三思。

(中時 )