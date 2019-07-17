17日統一獅在台南主場對戰Lamigo桃猿，羅里奇以及後援投手聯手壓制，再加上蘇智傑3分炮、打線大爆發的助陣下，統一獅以9比4帶走勝利，達陣隊史第1600勝里程碑，為中職史上多勝隊伍，領先第二中信兄弟百勝以上。

中華職棒三十年，同時也是統一獅創隊第30年，身為元老球隊之一，統一獅是唯一從元年至今無易主、無變動的球隊。

前3局雙方皆無得分，4局下半陳重廷、蘇智傑、潘武雄及陳鏞基接連4支安打，為球隊率先攻下2分領先。不過很快桃猿就在5局上半追平比數，2人出局後，林立敲出單場第3安，同時是一發追平的2分全壘打，將比分追至2比2回點。

6局下半羅國龍和陳重廷連續安打，緊接著蘇智傑在滿球數後敲出右外野上層看台的3分炮，一棒將比分超前，也將桃猿先發投手尼克斯打退場。

7局下統一獅靠郭峻偉二壘安打開啟攻勢，羅國龍敲安再攻1分後，陳重廷保送、蘇智傑觸身球上壘形成滿壘，接著靠潘武雄安打帶有2分打點，桃猿也因此自亂陣腳，三壘手林立傳球失誤讓統一獅再擴大領先成9比2，此局桃猿換了吳丞哲、黃偉晟及江國謙共3任後援投手，才終於結束。

桃猿雖然在8、9兩局積極進攻，不過分差太大無法逆轉，最終就由統一獅以9比4拿下勝利，同時達到隊史第1600勝里程碑，為中職史上最多勝利的隊伍，而賽後MVP則由敲出關鍵超前3分炮的蘇智傑拿下。

(中時電子報)