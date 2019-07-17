行政院長蘇貞昌今天說，他不了解高雄市長韓國瑜如果要全力拼市政，還怎麼有時間競選？文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書上說，答案很明顯，只要把拼市政跟拼選舉當成一回事，不就有時間了嗎？

胡幼偉回應蘇揆，當你把拼市政和拼選舉當成分開的兩回事，那當然是沒時間；但你把拼市政就是在拼選舉，那不就有時間了嘛！

至於要怎麼弄，胡幼偉也說，韓7月6日請全台灣的人都來高雄觀光消費，不就弄給蘇揆看了嗎？「人家是怎麼弄的，你要看嘛！你不看，叫其邁看一下也行啊」！

胡幼偉說，韓的確是沒時間啊！所以，要靠蘇揆在台北拼命黑韓，不斷強化韓的悲劇英雄形象，幫韓拉同情票啊！上次，蘇揆幫韓弄那個行政院會黑韓影片，不就是很愉快的合作經驗嗎？

胡幼偉反諷蘇揆，在這個基礎上繼續合作就對了嘛！怎麼會沒時間呢？韓在南，韓揆在北，可以分工合作。文末胡幼偉還說「選舉，很難嗎？

稍微動點腦子好不好」？

(中時 )