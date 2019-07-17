楊奶奶開心的切下院方精心準備的生日蛋糕。(吳亮賢翻攝)

回憶起回馬偕就診的經驗，楊奶奶表示，每次洪大川醫師都很親切耐心的問診，令她感到非常的放心。(吳亮賢翻攝)

淡水區高齡106歲的人瑞楊黃女女士，長年在馬偕醫院看診，院方特地在楊奶奶7月16日生日當天，舉辦106歲慶生會，祝福奶奶身體健康、平安快樂，院方更特別準備了生日蛋糕及健康調理包送給奶奶，溫暖的舉動令奶奶笑得合不攏嘴。

淡水馬偕醫院指出，楊奶奶已在馬偕就診20餘年，跟醫生及護理人員的關係就像是老朋友，醫護人員也都將楊奶奶當作自己的長輩，看到奶奶健康的樣子，大家都非常開心。

回憶起回馬偕就診的經驗，楊奶奶表示，每次洪大川醫師都很親切耐心的問診，令她感到非常的放心。

楊奶奶的兒子說，媽媽雖年事已高，行動較為緩慢，但到現在都還能自己清洗衣物，身體非常健朗，平時她也熱心助人，在淡水忠義宮擔任義工已有三十餘年。

談起母親高壽的秘訣，楊奶奶的兒子表示，媽媽平時生活樸實，飲食也相當清淡，是能常保健康的一大秘訣。

馬偕醫院表示，全院秉持耶穌基督愛人如己、關懷弱勢之精神，提供民眾身、心、靈全人之醫治，達成醫療傳道的宗旨，期望能夠以對地方人文的關懷，提升民眾對於馬偕紀念醫院的認同，共同為社會盡一份心力。

(中時 )