廟口變學堂，匯聚老中青三代攜手學習！

台江大廟興學40多個班級師生近千人策辦「夏夜學習博覽會」，21日下午將在海尾朝皇宮廟口登場，「粉彩生活繪畫班」阿公阿嬤廟口辦畫展，展出十幾幅台江風情畫，「手作植物之香」帶領鄉親現場聞香，河流班帶親子玩植物遊戲等，阿公阿嬤、爸爸媽媽、青年世代，從學習者變教學者、表演者，將廟口變學堂，呼籲大家重回村廟，以公民學習力量營造文化、生態、健康台江新故鄉。

海尾朝皇宮、社大台江分校推動大廟興學運動，營造一村一廟一學堂、一村一廟一樂團，邁入第13年，分別與海尾、溪頂寮、總頭寮、舊和順、陳卿寮、鄭子寮、溪南寮、中州寮等村落大廟合作，開辦村廟學堂在地學習課程，營造近便、在地的社區學習中心，振興村廟的學堂文化。

朝皇宮周金倉主委指出，大廟興學學習博覽會可以讓學員成果展現，也能活絡社區，吸引更多鄉親學習，在大廟開設的文化之香可以讓學生自製香品，香氣可以舒壓舒眠，歡迎大家來參加社大課程。副主委吳火杉說，大廟興學帶動地方發展，歡迎大家一起來大廟讀冊！

粉彩班班代許麗燕是第二學期學習粉彩畫，她說，小時候很喜歡畫畫可是都比不上哥哥，所以不敢畫，退休後，得知分校有粉彩畫課程，想來實現小時不敢做的事情，經過2個學期學習，畫了台江文化中心風景，希望可以繼續學。

手作植物之香的同學們，從研磨到手捏製香，做出適合夏天聞香的香塔、香牌、線香，在生活中學習品味文化之香。吳清榮阿公特別為孫子做端午香包。

(中時 )