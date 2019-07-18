桃園一位傳播妹赴摩鐵坐檯陪唱，累倒床上熟睡，卻突然驚醒，發現一名裸男壓在她身上「凍次凍次」進行活塞運動，她慘叫掙扎，卻仍遭性侵得逞。男子遭告後辯稱是兩情相悅，但檢察官不信，依強制性交罪嫌將他起訴。

去年5月間，桃園一名楊姓男子到摩鐵開趴，叫來傳播妹小恬（化名）作陪。據三立新聞報導，期間楊男一直向小恬求歡，甚至說出「想X你」，但遭拒絕。之後小恬疲憊睡倒床上，楊男竟趁機脫她衣褲硬上，小恬驚醒後，發現楊男全身赤裸，壓在她身上不斷抽動，驚慌抵抗、大喊「走開、停下來」，但仍遭性侵得逞。

檢察官傳訊，楊男辯稱是你情我願；不過小恬友人出面作證，她在電話中崩潰大哭，甚至還說出「很痛苦、很想死」等語。此外，事後通話紀錄顯示，小恬痛斥楊男「我剛剛是不是哭著跟你說我不要跟你睡」、「很痛你知道嗎？」等語，檢察官據各項證據，依強制性交罪嫌起訴楊男。

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(中時電子報)