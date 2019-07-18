看著中華職籃聯盟(CBL)並未因為15日富邦、璞園與裕隆宣告不加入，而真正暫緩職業化腳步，反而強調仍不放棄，企圖找尋中小企業或公營機構組成第4隊「硬打」，令人不禁擔憂台灣籃球的未來，是否要被CBL逼到絕路才行！

從CBL在5月31日宣告成立之際，這個只有4個人組成的聯盟，所端出的「牛肉」，擺明都是「空頭支票」，雖提出不少跟超級籃球聯賽(SBL)不同的變革，一切卻僅空談，甚至號稱立法院即將通過的球團減稅優惠條款，也是一延再延。

更詭異的是，CBL過去1個半月以來的最大「作為」，竟是無聲無息成立臉書粉專，除了毫無宣傳推廣，至今按讚人數只有幾百人，粉專封面更放上NBA夏季聯賽照片，以及設計毫無創意的新LOGO，這叫球團怎麼相信他們有在做事！

其實從富邦、璞園與裕隆3支企業球隊過去這段時間採取拖延戰術，就可清楚看出他們想讓CBL知難而退的立場，富邦更是「默默」準備好加盟東南亞職籃聯賽(ABL)的事前計畫，沒想到就算3隊宣告不打，CBL還是堅守打死不退。

請試想一下，現在所剩3隊(台銀、台啤與金酒)願意繼續站在CBL那邊，無非是受「政治力」操弄，真心想打CBL球隊恐怕為零，就算CBL成功找來第4隊開打，先不管這一隊的球員與教練從何而來，比賽可看性與人氣勢必難堪。

不能不提的是，CBL這樣強行上路後，請問璞園與裕隆該怎麼辦？富邦還可跳槽ABL，且留「二軍」打社甲，但璞園與裕隆除非改口加入CBL，假如去打社甲，這兩隊根本無需花錢養人，淪落跟達欣一樣開始資遣球員機會太大了。

如今並非唱衰，而是CBL應該看清當前籃球職業化的最佳時機已經過了，甚至他們都跟台北和平館退掉檔期，代表連他們自己都不看好未來了，為何還要這樣撐下去呢？難道為了達成政府高層的承諾，就要做到玉石俱焚的地步嗎？

回顧自從傳出職業化，達欣先告解散，接著金酒不再贊助、富邦加盟ABL，雖然不能全怪CBL搞掉7隊當中的3隊，事實上確實因為CBL預告成立，反讓台灣籃壇陷入空前混亂局面，到了最後的最後，台灣籃球到底還剩什麼呢？

當前唯一解套之道，就是CBL趕緊真正宣告破局，轉為「潛伏」另尋更好的成立時機點，也讓SBL可以開始準備下個球季的開打，畢竟11月的亞洲盃資格賽都延期了，連選秀會都還沒辦的當前，根本快要連籌備與招商時間都沒了！

(中時電子報)