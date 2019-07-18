自美國波音737 MAX因兩起致命空難影響，慘遭各國下令停飛，原先預定秋季復飛的計畫，又因發現新缺陷讓復飛恐等到明年初。正逢多事之秋，外傳波音737 MAX 200客機機身標識被修改，原本塗裝在機頭部位「737 MAX」字樣被改成了「737-8200」，令外界猜測是否藉由改名來「避風頭」；對此波音表示，目前沒有改掉737 MAX的名字。

據英媒《衛報》報導，里安航空（Ryanair）2014年先訂購了100架該型號的飛機，一旦監管機構宣佈該型號飛機安全，前5架飛機將於今年秋季交付，而報導指出，里安航空把第五架飛機機頭上的「737 MAX」換成了成了「737-8200」。對此，里安航空與波音皆未證實這些「737-8200」就是先前眾所皆知的「737 MAX」。

事實上，裡安航空不是首家使用不同代號指同一型號飛機的航空公司。上月，波音與國際航空集團（IAG）在巴黎航展上簽署了200架飛機的意向訂單，當時波音在宣佈消息時提到的機型是737 MAX，而IAG發佈的新聞稿提到的訂單機型則是737-8以及737-10。

報導指出，包括美國總統川普在內，許多觀察者都建議波音737 MAX復飛之前換個名字。川普4月曾在推特上表示，「如果我在波音的話，我不僅會修復波音737 MAX，還會加些偉大的符號，並換個新名來『改頭換面』一番」。

What do I know about branding, maybe nothing (but I did become President!), but if I were Boeing, I would FIX the Boeing 737 MAX, add some additional great features, & REBRAND the plane with a new name.

No product has suffered like this one. But again, what the hell do I know? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019

而波音向《衛報》表示，在巴黎航空展上就曾考慮要改名來幫助復飛，不過現今並未著手改名工程，並在聲明上說「我們對客戶和其他利益相關者的所有意見都保持開放態度，但現並未有計畫改掉737MAX的名字」。

(中時電子報)