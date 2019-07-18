美國分子生物學家伊頓（Suzanne Eaton）日前被發現陳屍於希臘克里特島（Crete）一處二戰納粹地下碉堡，當地警方16日逮捕1名嫌疑犯，該嫌承認犯行，並自陳看到科學家慢跑後想強姦她，因此開車2度撞上死者，之後對她性侵並棄屍地下碉堡。

美國女科學家伊頓出國開會，卻因此遇害，棄屍二戰地下碉堡。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，59歲、任職於德國德勒斯登大學（Dresden University）馬克斯普朗克研究所（Max Planck Institute）的伊頓為參加科學研討會而前往克里特島，2日下午外出慢跑後便失蹤，一周後在一處偏遠的地下碉堡中發現伊登已經腐爛的遺體。

當地警方循線搜索兇手，終於在2日逮捕一名27歲男性嫌疑人Yiannis Paraskakis，警方表示兇嫌是一名牧師之子、農夫，也是2個孩子的父親，就住在碉堡附近。

警方說Yiannis Paraskakis已經承認犯行，聲稱不認識伊登，但先前曾看過她在路上慢跑，2日又遇到她後萌生強姦她的念頭，因此開車2度衝撞伊登，隨後將失去意識的伊登放到後車廂，驅車前往這處二戰地下碉堡，並在那裡性侵伊登，隨後毒打她、將她悶死，並棄屍在碉堡內。

警方表示伊登遺體被發現時，肋骨及臉部多處骨折，一隻耳朵被割掉，指甲縫裡有她對抗攻擊時留下的痕跡。

Yiannis Paraskakis犯案後相當謹慎掩蓋罪行，他在碉堡入口刻意蓋上一層木板掩人耳目，甚至清除車子行經的痕跡，不過克里特島警方仍透過訪談多位當地人以及部分遺留下的車胎痕跡追查到Yiannis Paraskakis。

伊頓與英籍科學家丈夫共育有2名兒子，除了科學研究，她本人興趣廣泛，熱愛園藝、鋼琴，甚至擁有跆拳道黑帶。

(中時電子報)