颱風丹娜絲雖沒直接撲台，但其外圍環流恐將帶來大量豪雨。行政院甚至在17日時臉書發文，提醒民眾「備妥3日份食物、飲用水及必要生活用品」，做好防颱準備。防毒教母譚敦慈則提醒，這時期面臨菜價上漲問題、又擔心買到搶收蔬菜有農藥殘留的疑慮，她分享自己的3個備菜方案，在颱風來臨時還是能吃得安心又健康。

夏天多颱風，尤其到了每年的7～9月，大家就開始擔心菜價上漲。不過，即便帶著飽滿的荷包上市場也未必搶得到菜，颱風季節買菜實在讓人傷透腦筋。如何才能在颱風天打理好三餐，讓家人吃得安全又健康呢？

每當颱風過境，市場經常上演「菜比肉貴」的青菜荒，再加上農民為了不讓整片菜園泡湯，無論農作物是否過了農藥的安全採收期也只能搶先收割。因此，我通常不會在颱風季節去市場搶買葉菜，尤其是屬於連續採收作物（註）的豆菜類，如菜豆、敏豆、甜豌豆、豌豆、四季豆等，或是生長期較短的葉菜類，我都會特別小心。

儘管青菜難買，颱風天依然要保持飲食均衡，以下是我的3個備菜方案：

1. 購買根莖類蔬菜，自製簡易泡菜

颱風天備菜絕不能從發布颱風警報才開始，而是在颱風形成且動向會接近台灣時就可以開始做準備。我通常會買一些「根莖類蔬菜」，例如蘿蔔、洋蔥、小黃瓜等，自製簡易泡菜。首先，將水、醬油、醋＝1:1:1的比例煮滾後放涼，再把切絲的生洋蔥、汆燙、瀝乾好的蘿蔔、小黃瓜放進調好的醬料中，置入冰箱保存，一週內吃完即可，這也是我的居家常備菜。

根莖類蔬菜。（圖片來源：pixabay）

2. 選購綠色蔬菜，切段冷藏備用

颱風警報開始前，就要採購一些深綠色蔬菜，回家後用紙巾包起來，以「直立方式」放入冰箱冷藏，可延長保存時間。

若擔心颱風天停水、停電，生鮮蔬菜會不便烹煮的話，可以先把青菜加一點鹽跟油入鍋汆燙，撈起來後儘量擰乾，再切成一段一段，放冷藏或冷凍備用。

不過，也不是所有綠色蔬菜都適合這麼儲備，像小白菜汆燙後會變得太過軟爛，就不是好選擇。我特別愛用「青江菜」，除了可以切一段一段之外，也可以剁碎後冷凍，甚至將葉子和梗分開，都能做不同的運用和搭配。

煮麵的時候加一把，飲食就不會缺少綠色蔬菜。這個方式也很適合工作忙碌、回家懶得開火的上班族。

3. 善用芽菜、菇類、冷凍蔬菜做搭配

綠豆芽、黃豆芽等芽菜類不但美味，營養也豐富，而且產量較不受颱風影響。此外，各種菇類、木耳也是好選擇。

在不便買菜的颱風季，「冷凍蔬菜」是我非常推薦的好物。在一般大賣場就能買到毛豆、玉米、花椰菜等冷凍蔬菜，非常方便。有些人很不喜歡冷凍蔬菜，但根據研究發現，冷凍蔬菜雖然選擇性較少，但營養幾乎不打折。

冷凍蔬菜。（圖片來源：pixabay）

到有機店買菜是許多人颱風天的選擇，因為有機的菜價波動小，又比較不必擔心農藥殘留的危險。不過衛生福利部也曾發現有機蔬菜遭鄰田汙染的事件，因此，不管是不是有機蔬菜，都要確實清洗、煮熟再食用。

颱風天善用這3個備菜方案，不但能降低農藥過高的風險，荷包損失也能少一點。只要拖過葉菜類的復耕時間，兩、三個星期就能等到新鮮的蔬菜上市。

生鮮魚肉易變質，停電後須注意

雖然生鮮魚肉的價格較不受颱風影響，但切記不要一次買太多，回家後確實分裝成小份放入冷凍庫。若發生停水、停電的狀況，就儘量不要再打開冰箱門，以免冷氣流失，使肉類變質、腐壞。

即使停電後都不開冰箱，魚類肉類在冰箱最多撐一天就會開始腐敗，因此恢復供電後要仔細觀察食物是否出現異味、異常顏色或紋理，例如生鮮魚肉如果出現黏稠液體、摸起來滑滑的，就代表細菌滋生已有一定程度不能再吃。

註：指同一植株上，可採收的部分和尚不能採收的部分同時存在，通常為避免有病蟲害發生並可持續的採收，會連續噴灑農藥。

(中時電子報)