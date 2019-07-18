吳敦義「帶這東西」正式提名韓 韓粉嗨翻 00:022019/07/18 中時電子報 林毅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 吳敦義在17日中常會上，正式宣布韓國瑜代表國民黨角逐2020總統大位 (圖／本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 吳敦義還特地帶著韓國瑜公仔出席中常會，嗨翻韓粉 (圖／中天新聞) 國民黨黨內總統初選終於落幕，最終韓國瑜以懸殊差距擊敗郭台銘出線。國民黨主席吳敦義17日在中常會上，正式提名韓國瑜角逐2020總統大位，吳敦義還特地帶了韓國瑜公仔出席，也讓韓粉嗨翻，直說「吳主席這樣就對了」。 中常會上，吳敦義正式宣布，提名韓國瑜參選2020總統，還特地帶著韓國瑜公仔出席，在場的國民黨員也大喊「國民黨勝利」，韓粉看到這一幕，也大讚吳敦義「這樣就對了」、「吳主席辛苦了」。 至於落敗的候選人們，黨中央則有意將他們納入不分區立委，投入選戰，但尚未取得共識。 (中時電子報) #韓國瑜 #吳敦義 #公仔 #中常會 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍將公布初選 網：韓黑崩潰的一天 08:202019/07/15 政治 韓大勝郭 黃暐瀚稱理由有兩點 14:452019/07/15 政治 韓國瑜重申帶職參選總統 力促黨內參賽者團結 21:072019/07/15 政治 專家憂綠或羅織罪名 逼藍換將 04:092019/07/16 焦點新聞 韓不再需要證明自己最強！黃暐瀚8字神解 08:502019/07/16 政治 韓國瑜副手4條件 胡幼偉：這點違背韓粉會反 11:352019/07/16 政治 揭韓國瑜初選勝出最大功臣 介文汲：逃不掉的天命 15:262019/07/16 政治 突破同溫層 師綠手法以制綠 04:102019/07/17 政治要聞 韓國瑜要贏，先破抹紅 04:102019/07/17 時論廣場 韓對台灣民主威脅大？謝寒冰譏慘羅文嘉網狂讚 11:002019/07/17 政治 政治熱門新聞 2020誰當選總統？象棋占卜這人機率很高 - 政治 韓國瑜帶職參選 蘇貞昌酸「開眼界」掀網怒 - 政治 25年心聲！高雄人：老公想通挺韓了 - 政治 綠要韓國瑜選總統先辭職？他9字示警 - 政治 【鴻海債留台灣】代工蘋果賺大錢 還欠廠商八千億 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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