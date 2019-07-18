吳敦義還特地帶著韓國瑜公仔出席中常會，嗨翻韓粉 (圖／中天新聞)

國民黨黨內總統初選終於落幕，最終韓國瑜以懸殊差距擊敗郭台銘出線。國民黨主席吳敦義17日在中常會上，正式提名韓國瑜角逐2020總統大位，吳敦義還特地帶了韓國瑜公仔出席，也讓韓粉嗨翻，直說「吳主席這樣就對了」。

中常會上，吳敦義正式宣布，提名韓國瑜參選2020總統，還特地帶著韓國瑜公仔出席，在場的國民黨員也大喊「國民黨勝利」，韓粉看到這一幕，也大讚吳敦義「這樣就對了」、「吳主席辛苦了」。

至於落敗的候選人們，黨中央則有意將他們納入不分區立委，投入選戰，但尚未取得共識。

(中時電子報)