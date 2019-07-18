17日上午，金山郊野公園石梨貝水塘燒烤場附近，一名姓蒙的女清潔工，發現被泥土半掩著2個骨灰罈，遂報警求助。警員到場調查後，將該2個骨灰罈帶走。據悉，該對骨灰罈刻有已故香港影星尤敏與丈夫高福球的名字。

骨灰罈刻有已故香港影星尤敏與丈夫高福球的名字。(翻攝自看看新聞)

香港媒體女清潔工表示，今晨她擬進入草叢取出掃帚時，驚見泥土埋藏兩個白色的骨灰罈，感到可疑，仔細查看才發現是兩個骨罈。不過她也認為自己做了一件好事，很開心為家屬尋回先人的骨灰罈。

據悉，香港馬地墳場於上週五(12日)發生名人骨灰盅被盜案，當日下午一名姓高的男子報案，指到上址拜祭先人時，發現已故香港女星尤敏與丈夫高福球合葬的骨灰龕位遭到破壞，內裡2個骨灰罈及一條念珠被盜去，警方把案件列盜竊案處理。

已故香港女明星尤敏，1961年憑著電影《星星月亮太陽》奪得首屆金馬獎影后頭銜，之後更宣布閃嫁香港富商高福球，息影嫁作人，至今已逝世20多年。

(中時電子報)