丹娜絲颱風逼近台灣，雖然最終結構潰散加上東移，因此短短9小時陸上颱風警報就解除，創下史上最短紀錄，但颱風消息還是搞得民眾人心惶惶。近來創意不斷的內政部臉書小編此刻推出了「颱風餐」，結果內容讓網友傻眼笑翻，就連陳其邁也都忍不住說「第一次想按內政部貼文怒」。

內政部小編17日午間分享了冰箱剩食料理，端出「珍珠泡麵」颱風餐，表示取出冰箱剩下的珍珠奶茶，喝完奶茶之後，把珍珠加入泡麵就可以，還幽默表示熱湯可以軟化變硬的珍珠，搭上惡搞珍珠奶茶風潮，小編還表示，最後是猜拳輸掉的人負責吃下這碗特製泡麵。

貼文一出引來數千網友吐槽，還有不少民進黨官員與各大熱門臉書粉專湊一腳，其中內政部長徐國勇就說「多一分準備，少一分災害，但請小編先來見我」；陳其邁也說「大家記得儲備糧食、巡巡門窗(第一次想按內政部貼文怒」；行政院長蘇貞昌也吐槽「不是我脾氣差，但這真的要怒」，甚至王金平粉專小編也藉機說「不要這樣玩珍珠」。

(中時電子報)