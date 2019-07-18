國民黨總統初選由韓國瑜出線，未來有可能郭柯配嗎？名嘴邱明玉驚爆，柯P的核心幕僚坦言，柯P其實不想選2020，但抬轎的人卻是很賣力。至於郭柯配，柯陣營坦言，郭不一定要選到底，但可以在金錢上提供支援。

邱明玉透露，她問過柯P的兩個核心幕僚，他們說柯確實不想選2020，但情況是坐轎的人不想坐，抬轎的人卻很用力的抬，柯身邊開始有一些備戰的人，甚至找一些人上節目去幫柯護航。

邱明玉指出，韓國瑜出線後，柯內部有研究韓的戰法，但這不代表柯一定要選。柯陣營現在擬定的戰法是，一直猛烈攻擊民進黨的蔡英文，再研究7月底或看再怎樣，民調有沒有變化，因為他們評估韓粉跟堅實的藍粉可以有40%的選票，剩下的60%，柯P就要開始來瓜分，最大化就是要把蔡英文邊緣化，然後再去搶60%的選票。因現在韓出線，柯P就算喊出「兩岸一家親」，那些鐵藍跟深藍還是不會投給柯，所以柯陣營決定全力打蔡。

邱明玉在政論節目《新聞面對面》分析說，柯陣營打蔡的戰法，是一個夢幻的想法，去年北市長選舉，柯P可以把當時民進黨的候選人姚文智邊緣化，但畢竟蔡英文不是姚文智，要怎樣把蔡邊緣化呢？

而韓郭合作民調，可到30%，那韓郭可能合作嗎？邱明玉點出，柯那邊坦言，郭不一定要選到底，可以某種程度支持柯陣營，比如在金錢上的支援。

(中時電子報)