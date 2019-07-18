蔡政府為爭取延續政權，準備終止扁的保外就醫？前總統陳水扁透過臉書指出，據稱2020如果選情對蔡英文不利，「有人還醞釀不惜建請蔡總統在選前將阿扁抓回去，這樣蔡總統就可以連任成功了！」他還意有所指地說，不曉得這是否就是民進黨前主席許信良、蔡英文選戰核心幕僚洪耀福的「操盤心法」？

陳水扁在臉書指出，2008年他舉行反對台灣入聯公投時，許信良恐嚇若不停辦，卸任後會很慘；甚至透過當時的總統府秘書長葉菊蘭安排深夜直奔官邸，要求他下台，謝長廷才能當選總統。

扁接著說，2012年的民進黨黨內初選，許信良為了爭取阿扁們的支持，多次發言主張馬英九總統應特赦阿扁，還說特赦是總統特權，不必任何條件。但現在蔡總統當家了，許信良又變成反對特赦。

陳水扁接著說，據稱2020如果選情真的對蔡英文不利，有人還醞釀不惜建請蔡總統在選前將阿扁抓回去，這樣蔡總統就可以連任成功了！「這是否又是有『前科紀錄』的許主席和洪耀福等的操盤心法？」

(中時 )