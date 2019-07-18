隨著2020大選一天天逼近，藍綠兩黨總統候選人也出爐，民進黨由總統蔡英文爭取連任，國民黨則由接地氣的高雄市長韓國瑜出馬角逐，命理師廖美然昨晚就在節目《新聞挖挖哇》中論起兩黨總統候選人2020年運勢，不過在分析蔡英文運勢時，主持人鄭弘儀就被發現臉上表情有些微妙。

廖美然在節目中分析蔡英文2020運勢，「現在的三元九運在今年己亥年來講，小英總統她屬猴，那在生肖裡面它是相刑的，再來就是今年己亥年是一個變動之格，在2020年1月11號我查過了，也是豬年的12月17號，那一天選舉還走到豬年。」此時鏡頭就突然轉到鄭弘儀，臉上沒有半點笑容，表情相當微妙。

廖美然直言猴與豬是相刑剋，加上若維基百科正確，小英總統出生年就為45年8月31號出生，「她的月令，就是說她掌權的…也是在今年來講有變動，因為有刑沖之格。」

但廖美然也大讚蔡英文是五短之相，也是帝王相，五短之相屬土，加上現在三元九運走在艮卦，艮卦也是屬土位走本位，因此她建議蔡英文可以找屬於五長形的陳其邁當副手，才能互補。

(中時電子報)