蔡英文總統「自由民主永續之旅」當地時間17日上午 抵達聖露西亞，出席由我方貸款重建的聖茱德醫院動土典禮， 蔡英文表示，這座醫院的整建可以大幅提升露國南部民眾的就醫品質，希望未來能夠透過這些合作計畫，共同造福雙方的人民。

聖茱德醫院原是露國南部地區綜合醫院，原址於2009年9月遭火災焚毀後，露國政府曾經於2013年向我國內銀行貸款2千萬美元重建，在申請動撥1千萬美元後就因政黨輪替而擱置。

現任總理查士納從小在南部成長，2016年6月上任後，誓言於任內完成整建及擴建，以兌現其對選民之承諾，爰除向原承貸銀行申請動撥另1千萬美元餘額貸款，另向我銀行申請2千萬美元商業貸款，以便另於附近新建醫療大樓，目前雙方刻磋商貸款條件中。

本計畫工程，露方指定由我海外工程公司承建。蔡英文今天在動土典禮上表示，過去兩年多來，我們和聖露西亞的交流，越來越深厚，查士納總理也3度來台訪問。

她說，從我們兩國在2007年恢復邦交以來，聖露西亞一直就是台灣在加勒比海地區的堅實夥伴。這幾年來，在查士納總理的支持之下，台灣和聖露西亞也推動了很多重要的合作計畫。

尤其是在醫療方面，彰化基督教醫院和聖露西亞的聖茱德醫院結為姊妹醫院，雙方多年來不論是在醫療技術，或是醫療人員方面，都維持非常頻繁而且深刻的交流。

蔡英文表示，台灣的醫療團經常獲得很多好評，她到很多國家訪問，也都會去看醫院，了解醫療團計畫的成果。這是因為台灣醫療衛生的軟實力，在國際上有目共睹，也透過和友邦交流互助的方式，真正幫助到需要幫助的人。蔡英文認為，這就是「踏實外交、互惠互助」的精神最重要的實踐。

她感謝查士納總理上任以後，全力促成聖茱德醫院的改建計畫，加上露國政府跟我國政府雙方的通力合作，以及公私部門的共同協力，終於讓這個露國人民期待多年的夢想可以付諸實現。

蔡英文強調，這次率團來訪，能夠出席聖茱德醫院整建計畫工程的動土典禮，格外的有意義，這座醫院的整建不僅可以大幅提升露國南部民眾的就醫品質，更可以落實聯合國永續發展目標(SDGs)有關「確保健康及促進各年齡層福祉」的目標。相信完工之後，一定能夠強化露國整體的健康照護體系。

她希望未來能夠透過這些合作計畫，共同造福雙方的人民，「這是我們這趟「自由民主永續」之旅最重要的目的」。

(工商 )