國民黨總統初選，高雄市長韓國瑜勝出，前立法院長王金平17日表示，會安排時間與韓國瑜見面。資深媒體人邱明玉卻直言，王金平還在等兩件事，就是等韓國瑜掉下來，還有就是等關愛的眼神。

邱明玉指出，國瑜有去找連戰，拜託他去和王金平和郭台銘溝通，連戰真有幫他做，因連戰去國共論壇時，曾帶一些企業家隨行，郭台銘也有去，連郭的交情就是在這，還有連勝文的太太蔡依珊和曾馨瑩是姐妹淘，所以他希望連戰父子去幫他溝通郭的部分。

邱明玉在政論節目點出，連戰還真的是使命必達，他真的有去找王金平，可能是打電話，意思是說希望他「相忍為黨」，據知王有買單，韓王吃飯時間雖延後，但並沒說不見。由此可發覺王金平的態度，王在選前是比較挺郭，但他現在的講法是，「我們都等距」。用現實一點的話來講，就是王金平也在等，在等兩件事，第1件事就是等韓國瑜掉下來，第2個就是等關愛的眼神。

(中時電子報)