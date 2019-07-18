三色豆是民眾最厭惡的便當配菜，沒有之一 (圖／翻攝自網路)

店家不滿顧客抱怨三色豆並給兩星評價，截圖轉貼到爆廢公社怒罵要網友評理，卻意外遭砲轟 (圖／翻攝自爆廢公社)

店家轉貼到爆廢公社，引起網友論戰，但有人認為老闆問候別人母親太誇張 (圖／翻攝自爆廢公社)

物價不斷上漲，便當價格也不斷升高，那麼在台北市價格95元的香酥雞腿飯會很貴嗎？一名網友在Google評分抱怨，北市一家餐廳買了香酥雞腿飯95元，配菜卻只有三樣，因此給了兩星評價，惹來店家不滿，高分貝回嗆，店家隨後轉貼到臉書社團，許多網友看到配菜裡面有「三色豆」後，直呼這實在不行。

店家截圖轉貼Google評價到「爆廢公社」，表示「台北市中正區賣這價格被靠北？8兩全腿耶，甘寧老師，你以為三色豆便宜嗎」。透過圖片可以看到，一名顧客抱怨「95的香酥雞腿飯只有三樣配菜，其中一樣還是三色豆，太差勁了吧」，並給出兩星評價，引來老闆不滿高分貝回嗆，要顧客自己去找個便宜又不只三樣配菜的雞腿飯，若找到願意退還95元，如果找不到就回家自己煮，更嗆顧客「別那麼矯情給二星，給一星效果才會好」。

未料許多網友看完後，直說「對不起，三色豆我就是不行」、「配菜給三色豆真的很不OK」、「有三色豆就再也不會上門」、「三色豆成本超低...」、「我寧願兩樣菜我也不要三色豆」、「冷凍食品拿來當配菜，我無法」、「問候客人老母是哪招」，也有網友挺店家：「只有我愛三色豆嗎」、「喜歡吃三色豆錯了嗎QQ」、「不喜歡不要再去就好了啊」、「衝著大雞腿我覺得95很OK」、「台北市95已經很便宜了」、「開店辛苦了」。

老闆則在留言中解釋，因為這次颱風關係菜價大漲，才會使用三色豆，表示平日的話，一整年下來三色豆不會出現超過10次。

(中時電子報)