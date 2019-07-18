◎中國時報

● 民進黨找羅文嘉重回政壇擔任祕書長，羅文嘉延攬學運領袖林飛帆，接著又要在各地啟動「反紅色滲透座談會」，目的就是要主導2020統獨議題，擔任綠營「抹紅總司令」角色。不過仔細檢驗羅文嘉過去言行，幾乎毫無信用可言，找這樣的人主導統獨爭議，講出來的話有誰會信？

台北市長柯文哲接連數日炮打藍綠總統參選人，尤其狂批尋求連任的蔡英文總統，幾乎形同發表自己的「參選宣言」。此舉也惹得人還在聖文森出訪的蔡英文嗆聲「聽不懂他在講什麼」，柯文哲隔海再反擊，「老百姓講的話，她也聽不懂太多」，還直接挑明「有時候會怨恨小英」，原因之一，竟是蔡總統做不好，迫使他必須思考選不選總統。

● 約定南北同步揶揄韓國瑜？行政院長蘇貞昌17日至中央災害應變中心視察丹娜絲颱風防災整備情形，受訪時仍不忘嗆高雄市長韓國瑜，說韓答應高雄市民要全力顧市政，「不了解怎還有餘力去選總統？」行政院副院長陳其邁南下高雄視察農損時，也同樣趁機酸韓「不要只想選舉」。

● 丹娜絲颱風未到，因為總統選舉，政治口水就先噴全台，蘇貞昌視察災變中心酸韓國瑜「全力顧市政怎麼有餘力選總統」，似乎忘了去年823南台灣大雨，綠營遊金門、去波蘭，都可以寫進黑歷史，最先衝到災區的反而是韓國瑜。

◎旺報

● 中美貿易戰令雙方關係陷入谷底，近來中國外交部發言人和中國外交官在推特上的發言都十分辛辣，有大陸網友批評，外交部此舉簡直提火澆油，乾脆改名「對外關係破壞部」。不過，大陸國關學者郭憲綱認為，適當的駁斥與批評能讓美方知所收斂，以平常心看待就好。

● 大陸外交官們近來在推特上同樣炮火猛烈。近日中國駐巴基斯坦大使館臨時代辦趙立堅在推特上批評美國的種族問題，語氣對黑人有所不敬，引發身為非裔的前美國國家安全顧問、駐聯合國大使賴斯回嗆，雙方過招好幾回合。英國廣播公司BBC中文網形容，大陸外交愈趨「戰狼化」。

● 大陸建國即將滿70年，70年間大陸外交官特色各有千秋，而沙祖康在外交系統服務期間，說話風格直來直往，2006年時任大陸駐聯合國代表的沙祖康在接受BBC訪問時，曾以一句「shut up」（閉嘴）回應美國對大陸軍費問題的批評，在大陸外交體系吹起一股「現實主義外交」風格。

● 中美貿易戰爆發後，具備財經背景的外交官受到重視，最值得關注的是，大陸國務院日前任命俞建華為商務部副部長、國際貿易談判副代表，代表經濟能力在外交工作中逐漸吃重。

◎工商時報

● 財政部長蘇建榮17日接受本報專訪時指出，《境外資金匯回管理運用及課稅條例》三讀通過後將於近期公告生效，最快8月中旬政院核定子法、8月底正式上路。而據財政部中推估將誘發每年4,272億元資金回台，其中每年約1,280億元、二年共計約2,500億元可注入股市、債券及保險，有利台灣理財產業的發展。

●6月底大阪「習川會」為中美關稅戰按下暫停鍵，但美國總統川普16日揚言，如果有必要，美國會考慮對餘下3,250億美元中國商品加徵關稅。川普說，談判雖已重啟，但中美要達成協議還有很長一段路要走。

●中華經濟研究院和渣打銀行17日都發布最新的台灣經濟成長預估值，兩家有志一同下修年初公布的全年估值，但強調全年保2沒問題，且下半年經濟成長表現會優於上半年。

●受到連日高溫及颱風外圍下沉氣流影響，17日全台各地炎熱，連帶用電量攀高，周三瞬時用電量達到3,738.3萬瓩，一舉打破歷年用電記錄。台電發言人徐造華表示，雖然用電創新高，但太陽光電有近180萬瓩供電能力的貢獻，有助穩定供電調度。

(中時電子報)